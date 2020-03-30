Кличко жестко потребовал у киевлян соблюдать карантин

Мэр Киева Виталий Кличко жестко обратился к киевлянам и призвал жителей столицы соблюдать ограничения, введенные городом и правительством, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом Кличко заявил в ходе онлайн-пресс-конференции.
«Хороших новостей у меня, к сожалению, нет... Некоторые люди советуют мне: мол, для имиджа я не должен сам озвучивать весь негатив, а перевести эту миссию на заместителей, других чиновников. Я убежден, что как мэр города, как человек, отвечающий за столицу, должен предоставлять реальную и полную информацию. Говорить не только обо всем эффективном, что мы делаем в ситуации распространения вируса, но и об угрозе, охватившей страну и Киев в частности!» — сказал Кличко.
Он отметил, что глупо считать, что сегодня угроза инфицирования коронавируса касается кого угодно, но только не вас лично.
«Есть сознательные киевляне. А есть немало тех, до кого не дошло! Я не прошу и не рекомендую! Подумайте, в конце концов, головой! Когда вас призывают ограничить контакты и оставаться дома для вашей же безопасности, вы компаниями вываливаетесь на пикники; устраиваете аншлаги на детских площадках; отказываетесь от обсервации, вернувшись самолетами в условиях закрытого воздушного пространства! Вы смеетесь и не верите! И почему-то считаете, что пронесет», — отметил Виталий Кличко.
Он отметил, что в случае масштабного распространения коронавируса ни одна система здравоохранения не справится с тысячами больных в медучреждениях. И не только в Украине.
«Посмотрите на Италию! Там врачи решают, кого спасать, а кого — нет... Посмотрите и на другие страны, где гробы вывозят сотнями и сжигают без прощаний и церемоний. Я говорю без преувеличений: если продолжатся эти шатания и тусовки, эти поездки толпами на „природу“ — нас ждет большая катастрофа! По вине легкомысленных людей, не соблюдающих ограничений, пренебрегающих своей безопасностью и безопасностью окружающих», — сказал Кличко.
Он также подчеркнул, что вирус поражает не только пожилых людей. В столице уже два случая заболевания детей. Среди заболевших — немало молодых людей. Некоторые пациенты, немного старше 30, — в тяжелом состоянии.
«Я призываю всех! Прекратите жить иллюзиями и осознайте реалии! Уберечь себя — это уберечь своих близких, круг своего общения, многих других людей», — обратился к киевлянам Виталий Кличко.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016