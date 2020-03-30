Кличко жестко потребовал у киевлян соблюдать карантин

Мэр Киева Виталий Кличко жестко обратился к киевлянам и призвал жителей столицы соблюдать ограничения, введенные городом и правительством, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом Кличко заявил в ходе онлайн-пресс-конференции.

«Хороших новостей у меня, к сожалению, нет... Некоторые люди советуют мне: мол, для имиджа я не должен сам озвучивать весь негатив, а перевести эту миссию на заместителей, других чиновников. Я убежден, что как мэр города, как человек, отвечающий за столицу, должен предоставлять реальную и полную информацию. Говорить не только обо всем эффективном, что мы делаем в ситуации распространения вируса, но и об угрозе, охватившей страну и Киев в частности!» — сказал Кличко.

Он отметил, что глупо считать, что сегодня угроза инфицирования коронавируса касается кого угодно, но только не вас лично.

«Есть сознательные киевляне. А есть немало тех, до кого не дошло! Я не прошу и не рекомендую! Подумайте, в конце концов, головой! Когда вас призывают ограничить контакты и оставаться дома для вашей же безопасности, вы компаниями вываливаетесь на пикники; устраиваете аншлаги на детских площадках; отказываетесь от обсервации, вернувшись самолетами в условиях закрытого воздушного пространства! Вы смеетесь и не верите! И почему-то считаете, что пронесет», — отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что в случае масштабного распространения коронавируса ни одна система здравоохранения не справится с тысячами больных в медучреждениях. И не только в Украине.

«Посмотрите на Италию! Там врачи решают, кого спасать, а кого — нет... Посмотрите и на другие страны, где гробы вывозят сотнями и сжигают без прощаний и церемоний. Я говорю без преувеличений: если продолжатся эти шатания и тусовки, эти поездки толпами на „природу“ — нас ждет большая катастрофа! По вине легкомысленных людей, не соблюдающих ограничений, пренебрегающих своей безопасностью и безопасностью окружающих», — сказал Кличко.

Он также подчеркнул, что вирус поражает не только пожилых людей. В столице уже два случая заболевания детей. Среди заболевших — немало молодых людей. Некоторые пациенты, немного старше 30, — в тяжелом состоянии.

«Я призываю всех! Прекратите жить иллюзиями и осознайте реалии! Уберечь себя — это уберечь своих близких, круг своего общения, многих других людей», — обратился к киевлянам Виталий Кличко.