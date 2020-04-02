Около 80 стран мира попросили у МВФ помощи из-за коронавируса

Примерно 80 стран запросили финансовую поддержку Международного валютного фонда (МВФ) из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила глава фонда Кристалина Георгиева на пресс-брифинге, сообщается на сайте организации.

По ее словам, МВФ уже одобрил запрос от Киргизстана. Ожидается, что ближайшее время поступят новые заявки. Георгиева отметила, что до этого момента фонд никогда не рассматривал одновременно несколько запросов. Она при этом не уточнила, какие страны обратились за помощью.

The New York Times со ссылкой на представителей МВФ пишет, что за помощью обратились в основном страны с развивающимися рынками. В общей сумме в качестве экстренного финансирования они попросили кредит примерно в $20 млрд по нулевой или низкой ставке. В МВФ отметили, что эти заявки рассмотрят как можно скорее.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что Украина может получить $2 млрд «быстрым траншем» от МВФ, если выполнит два условия. Для этого нужно принять закон о невозврате национализированных банков бывшим акционерам и провести реформу, которая предполагает отмену моратория на продажу сельскохозяйственных земель.