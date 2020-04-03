Испания обогнала Италию по количеству зараженных

По меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили в пятницу в Минздраве королевства.
По его данным, 10 935 человек умерли, 30 513 пациентов выздоровели. В четверг днем ведомство информировало о 110 238 заболевших и 10 003 жертвах эпидемии. Таким образом, за сутки в Испании от коронавируса умерли 932 человека.
В Италии было выявлено 115 242 случая заражения коронавирусом. В пятницу вечером Департамент гражданской защиты республики озвучит обновленные данные по распространению заболевания. Сейчас темпы роста числа инфицированных в Италии стабилизировались, ожидается постепенное снижение количества выявленных случаев. Власти Испании также говорят о том, что королевство уже достигло пика распространения коронавируса в стране.
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