В Испании число жертв коронавируса пошло на спад

Минздрав Испании зафиксировал в понедельник 637 смертей от коронавируса за сутки.
Как сообщается в публикации министерства, по меньшей мере 135 032 случаев заражения новым коронавирусом было зафиксировано в стране с начала распространения инфекции.
По его данным, 13 055 человек умерли, 40 437 пациентов выздоровели. В воскресенье днем ведомство информировало о 130 759 заболевших и 12 418 жертвах эпидемии. Таким образом, за сутки в Испании от коронавируса умерли 637 человек, что является самым низким показателем с 24 марта.
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