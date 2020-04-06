В Испании поймали бизнесмена на краже 2 млн масок для перепродажи

Полиция Галисии задержала предпринимателя за кражу 2 млн масок и другого медицинского инвентаря. Об этом сообщила в понедельник газета ABC.

По ее информации, операция прошла в городе Сантьяго-де-Компостела. Стоимость украденного материала составляет около €5 млн. Задержанный планировал перепродать медицинский инвентарь в Португалии.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии. В настоящий момент в королевстве было выявлено более 135 тыс. инициированных, 13 055 человек умерли.