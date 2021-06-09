Минздрав предлагает продлить карантин на все лето, но смягчить его

Министерство здравоохранения предложит Кабмину продлить карантин на летний период с сохранением основных карантинных ограничений. Об этом, как передает Интерфакс-Украина, сообщил глава ведомства Виктор Ляшко в ходе заседания правительства в среду.
«Мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантинных ограничений на летний период. Мы должны оставить основные ограничения, в частности обязательность масок в общественных зданиях, транспорте, а также соблюдение дистанции. Если ситуация будет ухудшаться, мы будем оперативно реагировать и вводить „желтый“, „оранжевый“ или „красный“ уровень эпидопасности», — сказал он.
Ляшко добавил, что Минздрав уже разработал предложения относительно модели пребывания и деятельности в условиях «зеленого» уровня эпидопасности, которая даст больше возможностей для отдыха в летний период, работы бизнеса и путешествий.
«В частности, мы планируем отменить требования относительно заполненности залов, разрешить полноценное функционирование спортзалов и упростить процесс прохождения границ для возвращения из отпусков», — сказал министр.
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