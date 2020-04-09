Кабмин и НБУ подготовили упрощенную программу «5-7-9» и еще одну новую для поддержки малого бизнеса

Кабинет министров и Национальный банк Украины разработали первые две программы быстрой кредитной поддержки малого бизнеса и представили их главе государства.
«Малый бизнес во время карантина страдает больше всего, ведь у него нет такой крупной финансовой подушки, как у крупного бизнеса. Весь мир разрабатывает программы поддержки малого и среднего бизнеса. Рад, что за несколько дней удалось найти нужные финансовые инструменты, чтобы оказать реальную поддержку сектору», — отметил Зеленский на встрече с руководством правительства и Нацбанка в четверг, сообщает пресс-служба президента.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что скорейшей помощью малому бизнесу станет переформатирование программы кредитования «5-7-9» для ее действенности в карантинных условиях.
В частности, она будет значительно упрощена и направлена на рефинансирование уже существующих кредитов. Вторая программа создается с нуля, сейчас она на стадии финализации.
Обе программы будут предусматривать условия сохранения бизнесами почти всего фонда оплаты труда и количества нанятых работников, и направлены на минимизацию безработицы и создание условий для быстрого перезапуска экономики после завершения карантина.
«С помощью этих программ мы сохраним рабочие места, а также определенную часть уплаты налогов. Кто, как не мы, должны защитить малых предпринимателей сейчас. И кто, как не малые бизнесмены, удерживают нашу экономику» — подчеркнул президент.
Глава правительства сообщил, что внедрение программ начнется сразу после их финализации. Кабмин надеется, что первую поддержку можно будет начать предоставлять в ближайшее время.
Сообщается, что дополнительно ведется работа над программами для новых предпринимателей и среднего бизнеса.
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