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Зеленский требует от Кабмина объяснить людям, как происходит деление на четыре зоны карантина

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Зеленский требует от Кабмина объяснить людям, как происходит деление на четыре зоны карантина

Президент Украины Владимир Зеленский требует четкой коммуникации правительства об условиях адаптивного карантина, которые начинают действовать сегодня и создания всех условий для изготовления вакцин в Украине.

«По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, показатель заболеваемости вырос до 82,8 на 100 тыс. населения, заполнямость коек на Закарпатье составляет почти 69%, а в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Буковине — более 40%», — сообщает пресс-слжба Офиса президента по результатам традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса.

Так, президент Зеленский требует от правительства четкого объяснения людям, как происходит деление на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин.

Кроме того, глава государства потребовал информацию от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко об экономических мерах, направленных на помощь украинцам для защиты от негативных последствий эпидситуации.

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Помимо прочего, на совещании Зеленский затронул вопрос обеспечения необходимых условий для того, чтобы украинские ученые имели оборудование, лаборатории и финансирование, чтобы стратегически Украина имела возможности для создания лекарств и вакцин в будущем.

карантин, Кабмин, Владимир Зеленский, коронавирус
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