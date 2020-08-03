Зеленский требует от Кабмина объяснить людям, как происходит деление на четыре зоны карантина

Президент Украины Владимир Зеленский требует четкой коммуникации правительства об условиях адаптивного карантина, которые начинают действовать сегодня и создания всех условий для изготовления вакцин в Украине.
«По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, показатель заболеваемости вырос до 82,8 на 100 тыс. населения, заполнямость коек на Закарпатье составляет почти 69%, а в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Буковине — более 40%», — сообщает пресс-слжба Офиса президента по результатам традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса.
Так, президент Зеленский требует от правительства четкого объяснения людям, как происходит деление на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин.
Кроме того, глава государства потребовал информацию от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко об экономических мерах, направленных на помощь украинцам для защиты от негативных последствий эпидситуации.
Помимо прочего, на совещании Зеленский затронул вопрос обеспечения необходимых условий для того, чтобы украинские ученые имели оборудование, лаборатории и финансирование, чтобы стратегически Украина имела возможности для создания лекарств и вакцин в будущем.
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