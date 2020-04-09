Кризис с коронавирусом пока не сильно отразился на инфляции

Потребительские цены в Украине после снижения на 0,3% в феврале в марте выросли на 0,8%, сообщила Государственная служба статистики в четверг.
В то же время в марте прошлого года рост цен был еще выше — 0,9%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам марта-2020 замедлилась до 2,3% с 2,4% по итогам февраля, с 3,2% — по итогам января, 4,1% — по итогам 2019 года.
Согласно данным Госстата, базовая инфляция в марте этого года подскочила еще сильнее — до 1,3% после того, как оставалась на отрицательном уровне три месяца подряд. В минувшем марте базовая инфляция была ниже — 1,2%, в результате в годовом измерении она увеличилась с 3,0% до 3,1%.
Напомним, что Нацбанк Украины в конце января улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8%. Однако в условиях коронавируса центробанк заявил о вероятном пересмотре этого прогноза в сторону ухудшения. По словам замглавы НБУ Дмитрия Сологуба, инфляция по итогам 2020 года будет оставаться в пределах определенного Нацбанком целевого коридора 5%+/-1 процентный пункт, возможно, несколько выше.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016