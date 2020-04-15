Изменения в регламент позволят рассмотреть резонансные законы за часы

Главным вопросом внеочередного заседания Верховной Рады 16 апреля станет законопроект об изменениях в регламент работы парламента, который позволит рассмотреть закон об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, отмечает заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.
«Конечно, самый главный вопрос — это изменения в регламент, которые как раз позволят рассмотреть банковский закон не за год-полтора, а за несколько часов», — сказала она в эфире телеканала «Украина 24» в среду.
Кравчук рассказала, что также будет рассмотрен во втором чтении децентрализационный законопроект о внесении изменений в закон о местном самоуправлении в Украине (№ 2653). «Он даст возможность Кабинету министров ставить финальную точку в объединении громад. Пока мы не рассмотрели изменения в Конституцию, мы принимаем те законопроекты, которые дают возможность завершить децентрализацию. Для того чтобы в октябре этого года все громады пошли на выборы, а не половина населения будет проживать в громадах, а половина — нет», — указала она.
Депутат отметила, что вынесенный на рассмотрение во втором чтении законопроект об оборонных закупках (№ 2398-д) направлен на помощь и защиту национального производителя. «Чтобы как раз заказы шли больше национальному производителю, чтобы поддержать наш оборонный комплекс. Именно при государственных закупках», — пояснил она.
Замглавы фракции «Слуга народа» также сообщила, что 16 апреля Рада рассмотрит законопроект № 2654 о внесении изменений в законодательные акты Украины об усилении ответственности за повреждение телекоммуникационных сетей.
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