Рада проголосовала за изменения регламент

Парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №1043 О внесении изменений в регламент Рады по противодействию злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

Законопроект на внеочередном заседании Рады в четверг поддержали 242 народных депутата.

Проект поддержали 204 нардепа от «Слуги народа», 15 — от «Оппозиционной платформы — За жизнь», 13 — от группы «Доверие» и 10 внефракционных.

Закон закрепляет особую процедуру рассмотрения во втором чтении законопроектов с избыточным количеством поправок, которая позволит сократить время рассмотрения поправок в зале: фракции смогут настаивать на 5 правках, отдельные депутаты — на одной.