В Раде договорились поменять регламент Рады касательно правок только на 3 месяца

Представители фракций и депутатских групп парламента приняли решение, что законопроект № 1043 об изменениях в регламент работы Верховной Рады по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры будет действовать не более 3 месяцев, заявил народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура.

«Достигнут консенсус между фракциями! Будем голосовать изменения в регламент чтоб разблокировать „банковский“ законопроект. Норма будет действовать не более 3-х месяцев. После этого внесём изменения», — написал Качура в четверг в своем канале в Telegram.