Депутаты собрали 150 голосов для голосования банковского закона по спецпроцедуре

Народные депутаты собрали необходимые 150 голосов для инициирования внеочередного заседания Верховной Рады, на котором рассмотрят по специальной процедуре законопроект № 2571-д «Об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности», заявил заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.
«Завтра состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Необходимые 150 подписей народных депутатов, чтобы инициировать его, собраны. И второе: так называемый „банковский закон“ готовится к рассмотрению по специальной процедуре. Необходимые 150 подписей для инициирования процедуры тоже есть. Завтра должны проголосовать большинством голосов за ее применение», — написала Кравчук в среду на своей странице в Facebook.
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