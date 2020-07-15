КС завтра рассмотрит дело о конституционности резонансного закона о банках

Конституционный суд Украины в четверг, 16 июля, начнет рассмотрение дела о конституционности закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности», сообщает отдел коммуникаций КС и правового мониторинга.
«16 июля в 10:00 Большая палата Конституционного суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 64 народных депутатов Украины о конституционности отдельных положений закона Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности“ и закона в целом, а также положений других законодательных актов в редакции этого закона», — говорится в сообщении.
Так, авторы представления считают, что оспариваемыми положениями указанных законодательных актов Национальному банку Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и связанным с ними государственным учреждениям предоставлено преимущества по обжалованию их распорядительных актов перед другими участниками судебного процесса.
Кроме того, по мнению народных депутатов, изменениями, внесенными законом, нивелирован принцип верховенства права, основы состязательности и равенства участников судебного процесса и таким образом нарушено право на справедливый суд и эффективную судебную защиту истцов по делам относительно обжалования указанных распорядительных актов.
Как сообщалось, Рада 13 мая приняла закон № 590-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности», необходимый для сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), спикер парламента 21 мая отправил его на подпись главе государства. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 22 мая.
Законом вводятся обновленные механизмы вывода банков с рынка, направленные на усовершенствование ликвидационной процедуры и удовлетворение требований как можно большего количества кредиторов ликвидируемого банка, а также совершенствование механизмов возможного участия государства в выведении банка с рынка. Реализация положений закона поможет повысить качество и эффективность выполнения Национальным банком своих функций в сфере банковского регулирования и надзора, завершить процедуры вывода банков с рынка/ликвидации тех банков, решения по которым отменены судами.
Представление от 64 народных депутатов Украины поступило в КС 11 июня.
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