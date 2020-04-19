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Южная Корея решила смягчить введенные из-за коронавируса ограничения

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Южная Корея решила смягчить введенные из-за коронавируса ограничения

Власти Южной Кореи приняли решение снять часть ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, при этом некоторые меры социального дистанцирования будут сохранены по меньшей мере до 5 мая. Об этом, как передает агентство Yonhap, в воскресенье сообщил премьер-министр страны Чон Се Гюн.

«Что касается карантина, сейчас самое безопасное — поддерживать интенсивное социальное дистанцирование, но на деле это не так просто. Нужно найти золотую середину», — цитирует агентство слова главы правительства.

По данным агентства, премьер заявил, что барам, спортзалам и некоторым другим заведениям разрешат открыться при условии жесткого соблюдения санитарно-гигиенических норм и дистанции между посетителями. Кроме того, послабления коснутся проведения церковных служб и спортивных мероприятий на открытом воздухе.

При этом Чон Се Гюн подчеркнул, что жители Южной Кореи по-прежнему должны соблюдать дистанцию и носить защитные маски в общественных местах.

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Всего с начала эпидемии в Южной Корее зафиксирован 10 661 случай заражения коронавирусом, 234 пациента умерли, излечились 8 042 человека. В воскресенье зарегистрировано только восемь новых случаев инфицирования.

Южная Корея, коронавирус
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