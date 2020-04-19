В Испании количество новых жертв коронавируса стало минимальным с 22 марта

По меньшей мере 410 человек умерли за сутки в Испании от коронавируса нового типа. Об этом говорится в опубликованной в воскресенье информации на сайте Минздрава королевства.
Данный показатель стал самым низким с 22 марта. Антирекорд по смертности был зафиксирован в стране 1 апреля — тогда жертвами эпидемии за сутки стали 950 пациентов.
Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 20 453. Всего в Испании было выявлено 195 944 случая заражения, по этому показателю она занимает второе место в мире. За 24 часа количество заболевших выросло на 4 218. Выздоровели с начала эпидемии 77 357 пациентов.
Первый случай коронавируса в Испании был выявлен 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
Ожидается, что 22 апреля Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) продлит действие режима до 9 мая включительно. Премьер-министр Педро Санчес объявил, что с 27 апреля будет сделано послабление в отношении детей в возрасте до 12 лет, чтобы они могли выходить на улицу.
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