В Грузии продлевают режим ЧП до 22 мая

Режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса, введенный в Грузии до 21 апреля, будет продлен до 22 мая. Об этом сегодня сообщил советник премьер-министра по международным делам Ираклий Чиковани на брифинге.

«Правительство Грузии направило официальное обращение президенту Грузии о том, чтобы продлить чрезвычайное положение до 22 мая включительно».

Чрезвычайное положение Грузия ввела 21 марта. На тот момент было зафиксировано лишь 47 случаев заражения. Через неделю власти страны ужесточили карантин, объявив о введении комендантского часа, который запрещает передвижение на улице пешком и на транспорте с 21:00 до 6:00 утра.