Грузия на три недели останавливает общественный транспорт

Власти Грузии для противодействия новой вспышке коронавируса решили остановить муниципальный транспорт. Общественный транспорт не будет работать минимум три недели.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Работа общественного транспорта в Грузии будет остановлена с 14 августа по 4 сентября. Такое решение приняли сегодня на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве.

Также в Грузии запрещают проведение концертов, фестивалей и спортивных турниров, кроме международных соревнований. Детские развлекательные центры также прекращают работу.

Еще одно ограничение касается ресторанов и кафе. Заведениям общественного питания запретили работать после 23:00. Сейчас они должны закрывать дверь в полночь.

Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки выявлено 5128 новых случаев заражения, скончались 49 пациентов.

По данным издания The New York Times, Грузия вновь лидирует по темпам распространения коронавируса в мире.