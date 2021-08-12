Грузия на три недели останавливает общественный транспорт

Власти Грузии для противодействия новой вспышке коронавируса решили остановить муниципальный транспорт. Общественный транспорт не будет работать минимум три недели.
Об этом сообщает «Эхо Кавказа».
Работа общественного транспорта в Грузии будет остановлена с 14 августа по 4 сентября. Такое решение приняли сегодня на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве.
Также в Грузии запрещают проведение концертов, фестивалей и спортивных турниров, кроме международных соревнований. Детские развлекательные центры также прекращают работу.
Еще одно ограничение касается ресторанов и кафе. Заведениям общественного питания запретили работать после 23:00. Сейчас они должны закрывать дверь в полночь.
Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки выявлено 5128 новых случаев заражения, скончались 49 пациентов.
По данным издания The New York Times, Грузия вновь лидирует по темпам распространения коронавируса в мире.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016