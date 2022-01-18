В Грузии новый суточный максимум заражений COVID-19 за время пандемии

Число случаев заражения коронавирусом в Грузии за прошедшие сутки увеличилось на 7 521, что стало максимальным показателем с начала эпидемии. Об этом во вторник сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава Грузии.
Прежний максимум по числу выявленных за сутки случаев заражения в республике, население которой составляет 3,7 млн человек, зафиксирован 17 августа 2021 года и составлял 6 208.
За последние 24 часа в республике выздоровели 3 160 человек. Общее число инфицированных превысило 1 млн человек, вылечившихся — 934 667. За прошедшие сутки из-за осложнений от коронавируса скончался 31 пациент, а общее число летальных исходов достигло 14 512.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года. В декабре прошлого года в стране выявили первые случаи заражения штаммом «омикрон».
В Грузии с 15 марта идет вакцинация от коронавируса препаратами компаний Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. По последним данным Минздрава, оба компонента вакцины с начала кампании получили 1 195 578 человек, что составляет 41,7% от всего населения.
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