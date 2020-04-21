Трамп пообещал нефтяным компаниям США поддержку государства

Власти США не оставят нефтегазовые компании страны без финансовой поддержки, заявил президент Дональд Трамп.

«Мы никогда не подведем замечательную нефтегазовую промышленности США. Я дал получение министру энергетики и министру финансов разработать план, который позволит выделить средства для того, чтобы эти очень важные компании и рабочие места были бы защищены в долгосрочной перспективе», — написал Трамп на своей странице в сети Twitter.

Во вторник, 21 апреля, июньский фьючерс на североморский эталонный сорт нефти Brent подешевел более чем на 25%, до $20,7 за баррель.

Фьючерсный контракт на американскую легкую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в мае завершил торговую сессию 20 апреля на отметке минус $37,63 за баррель.