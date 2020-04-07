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США готовы сократить добычу нефти ради соглашения со странами ОПЕК+

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США готовы сократить добычу нефти ради соглашения со странами ОПЕК+

Власти США рассматривают вариант сокращения объемов добычи нефти, если ОПЕК+ придет к такому решению. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. Трансляция велась в Twitter Белого дома.

Журналисты уточнили у Трампа, попросит ли Вашингтон производителей нефти сократить добычу. «Я не знаю. Это решение, которое мы должны принять. Возможно, мы примем его, возможно, нет», — ответил он.

Президент добавил, что пока его об этом никто не просил. При этом, по словам Трампа, он предполагает, что ОПЕК и другие стороны автоматически сократят объемы добычи нефти, поскольку на рынке нет спроса.

Резкий обвал цен на нефть произошел в марте после развала сделки ОПЕК+. Саудовская Аравия предложила снизить объемы добываемой нефти в дополнение к уже существующему сокращению, Россия отказалась. В итоге с 1 апреля сделка перестала действовать. В конце марта нефть торговалась ниже $22, достигнув минимума впервые с 2002 года. Саудовская Аравия предложила собрать 6 апреля экстренную онлайн-встречу, однако затем ее перенесли. Reuters сообщал, что новой датой может стать 8 или 9 апреля.

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Трамп отмечал, что, если Россия и Саудовская Аравия не смогут быстро договориться о ценах на нефть, США могут ввести пошлины на импортируемое топливо из этих стран. Президент Владимир Путин заявил о готовности сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки, если ОПЕК+ и Штаты тоже присоединятся. По данным Reuters, участники ОПЕК+, скорее всего, договорятся о новом сокращении добычи нефти, если США примут в этом участие.

нефть, Дональд Трамп
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