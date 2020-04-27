Войти
Кличко уволил своего заместителя, ударившего полицейского
столица
Кличко уволил своего заместителя, ударившего полицейского
Кабмин поддерживает проверку злоупотреблений на таможне и в налоговой
резонанс
Кабмин поддерживает проверку злоупотреблений на таможне и в налоговой

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

сырье
RSS

Июньские фьючерсы на нефть WTI рухнули на 17%

539
Июньские фьючерсы на нефть WTI рухнули на 17%

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI упала на 16,91%, до $14,39 за баррель по состоянию на 12:47 по Киеву. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже.

Цены на нефть марки Brent снижаются на 5,52% — до $20,64.

Стоимость нефти WTI продолжает снижаться на опасениях дальнейшего падения спроса и скорого заполнения доступных нефтехранилищ. Опубликованные на прошлой неделе данные показали, что уровень заполнения хранилищ в США продолжает быстро расти, что является первым признаком того, что активность нефтеперерабатывающих предприятий достигла минимума. Запасы нефти в США выросли до 518,6 млн баррелей за неделю, закончившуюся 17 апреля, что близко к рекордному уровню в 535 млн баррелей, установленному в 2017 году.

Нефтехранилище в Кушинге, конечном пункте поставки нефти WTI, к середине апреля было заполнен на 70%, а все доступные свободные объемы уже сданы в аренду, сообщило агентство Reuters. Из-за снижения спроса со стороны нефтеперерабатывающих заводов еженедельно в хранилища поступает 50 млн баррелей нефти. При текущей скорости заполнения резервуары в Кушинге будут полностью заполнены в середине мая.

Из-за заполнения хранилищ в Кушинге рынок очень обеспокоен возможностью повторения негативного сценария, когда цены на нефть марки WTI упали до отрицательных значений, сказал в интервью агентству Reuters аналитик BNP Paribas Гарри Чилингирян.

Читайте также: Власть разрешит открыть продуктовые рынки

За прошлую неделю цены на нефть заметно снизились на фоне опасений, что ожидаемых сокращений добычи будет недостаточно, чтобы сдержать активный рост запасов. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая. Во втором полугодии снижение производства составит 7,7 млн баррелей, а с января 2021 года и до конца апреля 2022 года — 5,8 млн барреле в день. Некоторые участники соглашения уже начали сокращать производство, не дожидаясь начала действия сделки.

нефть, WTI
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 27 апреля 2020
Воскресенье, 26 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему Саакашвили плохой вариант для Украины

При Саакашвили торговый дефицит Грузии по товарам вырос с 600 млн долл. до 5 млрд долл. Торговый дефицит больше, чем весь экспорт. Здесь Грузию спасают только доходы от туризма, что составляют 2,6 млрд, и ещё 2 млрд долл. денежных переводов. Извините, но если Саакашвили этой проблемы не видел в Грузии, то я не понимаю, как он будет решать ее в Украине. А в Украине эту задачу будет решить труднее, так как мы уже влезли в долги.
Евгений Гонтмахер
Евгений Гонтмахер
экономист

Пандемия коронавируса и безусловный базовый доход

Еще несколько месяцев назад любые разговоры о безусловном базовом доходе были не более чем вкладом в сугубо теоретическую дискуссию на футурологическую тему. В мире не было ни одной страны, которая бы всерьез рассматривала внедрение этого института на общенациональном уровне. Практика ограничивалась отдельными локальными экспериментами, итоги которых можно трактовать как «за», так и «против». Но коронавирусная пандемия, похоже, резко ускорила перевод института ББД из стадии вялых и ограниченных экспериментов в плоскость масштабных практических решений.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Во сколько Украине обходится «борьба с коррупцией»

С 2015 года в Украине создано 6 антикоррупционных органов. За 5 лет на их содержание из бюджета израсходовано 7 млрд грн. На 2020 год в бюджете (измененном) предусмотрено еще 3,7 млрд грн. Итого, за 6 лет на 6 антикоррупционных органа расходы госбюджета составят 10,7 млрд грн. Расходы на «антикоррупцию» с 2015 года увеличились в 20,5 раз (!) - со 178 млн грн в 2015 до 3,7 млрд грн в 2020. Каков же результат деятельности антикоррупционных органов?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016