Июньские фьючерсы на нефть WTI рухнули на 17%

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI упала на 16,91%, до $14,39 за баррель по состоянию на 12:47 по Киеву. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже.

Цены на нефть марки Brent снижаются на 5,52% — до $20,64.

Стоимость нефти WTI продолжает снижаться на опасениях дальнейшего падения спроса и скорого заполнения доступных нефтехранилищ. Опубликованные на прошлой неделе данные показали, что уровень заполнения хранилищ в США продолжает быстро расти, что является первым признаком того, что активность нефтеперерабатывающих предприятий достигла минимума. Запасы нефти в США выросли до 518,6 млн баррелей за неделю, закончившуюся 17 апреля, что близко к рекордному уровню в 535 млн баррелей, установленному в 2017 году.

Нефтехранилище в Кушинге, конечном пункте поставки нефти WTI, к середине апреля было заполнен на 70%, а все доступные свободные объемы уже сданы в аренду, сообщило агентство Reuters. Из-за снижения спроса со стороны нефтеперерабатывающих заводов еженедельно в хранилища поступает 50 млн баррелей нефти. При текущей скорости заполнения резервуары в Кушинге будут полностью заполнены в середине мая.

Из-за заполнения хранилищ в Кушинге рынок очень обеспокоен возможностью повторения негативного сценария, когда цены на нефть марки WTI упали до отрицательных значений, сказал в интервью агентству Reuters аналитик BNP Paribas Гарри Чилингирян.

За прошлую неделю цены на нефть заметно снизились на фоне опасений, что ожидаемых сокращений добычи будет недостаточно, чтобы сдержать активный рост запасов. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая. Во втором полугодии снижение производства составит 7,7 млн баррелей, а с января 2021 года и до конца апреля 2022 года — 5,8 млн барреле в день. Некоторые участники соглашения уже начали сокращать производство, не дожидаясь начала действия сделки.