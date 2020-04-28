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Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии

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Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии

Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о решении возглавить страну и выйти из соглашения, в результате которого сформировалось правительство национального согласия (ПНС). Об этом сообщают местые СМИ.

«Мы прекращаем действие политического соглашения. Оно стало частью прошлого по решению ливийского народа, источника власти», — заявил он.

По словам Хафтара, ЛНА будет работать над условиями для создания гражданских и государственных институтов и продолжать процесс освобождения народа Ливии. Хафтар отметил, что ЛНА будет стараться «облегчить страдания» народа, защищать права граждан, выполнять их желания и работать на их благо.

ООН считает Схиратское соглашение, достигнутое в 2015 году, основой политического урегулирования в Ливии. Оно предусматривало создание правительства национального согласия и формирование президентского совета. Оба этих органа базируются в Триполи, столице страны.

Легитимность ПНС оспаривает парламент Ливии — палата представителей, которая заседает в городе Тобруке. Палата представителей так и не дала свое одобрение на формирование ПНС. Формально ЛНА Халифы Хафтара ранее подчинялась палате представителей Ливии.

В 2014 году в ходе боев против исламистов в Бенгази Хафтар уже пытался захватить власть в стране в свои руки, однако в итоге этому воспрепятствовало Схиратское соглашение. В 2015 году парламент официально назначил фельдмаршала главнокомандующим ЛНА, в то время как ПНС считает его военным преступником.

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Обострение конфликта произошло весной 2019 года, когда ЛНА выдвинулась к Триполи. Несмотря на долгие бои, сопровождающиеся взаимными обстрелами мирных районов, полностью взять город силам Хафтара пока так и не удалось.

В конфликте на стороне ПНС выступает Турция, направляющая правительству в Триполи материально-техническую помощь и военных специалистов. Анкара утверждает, что наступление Хафтара поддерживают российские наемники.

Ливия
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