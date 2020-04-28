Трамп отказался сообщить о состоянии Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, в каком состоянии находится лидер КНДР Ким Чен Ын, однако говорить об этом отказался.

«Я не могу говорить об этом сейчас. Просто желаю ему всего хорошего... Я надеюсь, что с ним все хорошо. Я знаю, как он себя чувствует, относительно говоря. Вы, возможно, узнаете в скором будущем», — заявил Трамп на брифинге в Белом доме.

Об ухудшении состояния Ким Чен Ына телеканал CNN сообщил 21 апреля. По его информации, в последний раз северокорейского лидера видели на публике 11 апреля. Как сообщили источники телеканала в американской администрации, самочувствие Ким Чен Ына ухудшилось, после того как он перенес операцию на сердце. Трамп тогда сообщения телеканала назвал лживыми, отметив, что в материале использовались устаревшие документы.

25 апреля вице-директор гонконгской спутниковой телесети HKSTV Цин Фэн написала в своем Twitter о смерти Ким Чен Ына, однако глава Корейской ассоциации дружбы дипломат Алехандро Као де Бенос эту информацию опроверг, назвав ее «ложной и злонамеренной».

На фоне неоднозначных сообщений о самочувствии Ким Чен Ына СМИ сообщили о том, что он продолжает работать. Южнокорейский TV Chosun и Центральное телеграфное агентство Кореи писали, что лидер КНДР поблагодарил рабочих, которые участвовали в стройке в городе Самчжиен, а также 25 апреля получил поздравление от главы КПРФ Геннадия Зюганова в честь годовщины российско-северокорейского саммита.

О том, что Ким Чен Ын жив и здоров, 27 апреля сообщили и власти Южной Кореи. По словам советника президента страны Мун Чжон Ина, с 13 апреля лидер КНДР находится в районе Вонсана — курортного города на юго-востоке Северной Кореи.