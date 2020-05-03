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В Польше ситуация с коронавирусом почти такая же как в Украине

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В Польше ситуация с коронавирусом почти такая же как в Украине

Количество зараженных коронавирусом в Польше возросло до 13 693, из которых 318 человек заразились в течение последних суток.

Об этом сообщает в Twitter Министерство здравоохранения Польши.

«В Польше 318 новых и подтвержденных случаев заражения коронавирусом ... С сожалением информируем о смерти 15 человек, зараженных коронавирусом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общее количество зараженных COVID-19 выросло до 13 693, из которых 678 человек умерли.

В больницах Польши находятся более 2,7 тыс. человек, зараженных коронавирусом, на домашнем карантине — более 96,6 тыс., под эпидемиологическим надзором — более 18,3 тыс.

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При этом правительство Польши подготовило четыре этапа выхода из кризиса. На первом этапе, с 20 апреля, уже открыты для посещения леса и парки, а также частично отменены ограничения в торговле. Второй этап будет введен в действие в начале мая. С 4 мая в Польше возобновят работу торговые центры, гостиницы и хостелы, некоторые учреждения культуры, а с 6 мая — детсады и ясли. С 4 мая Польша также отменит принудительный 14-дневный карантин для граждан страны, которые учатся и работают в пограничной зоне с соседними странами ЕС: Германией, Чехией, Словакией и Литвой.

Польша, коронавирус
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