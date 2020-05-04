Внеочередное заседание Рады планируется на 12 мая

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится 12 мая, сообщила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.
«Да, действительно заседание планируется на 12-е мая», — сказала Кравчук агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник, 4 мая.
По ее словам, для формирования повестки дня заседания будут собраны «предложения комитетов Верховной Рады по законопроектам», которые будут вынесены на рассмотрения.
«И мы планируем во втором чтении во вторник рассмотреть законопроект о банках», — заявила Кравчук.
Она напомнила, что к запланированной дате проведения внеочередного заседания истечет предусмотренный Регламентом Рады срок для ознакомления народных депутатов со сравнительной таблицей правок ко второму чтению законопроекта о банках.
Кравчук не исключила, что депутаты будут рассматривать законопроекты полноценный рабочий день.
«Хотелось бы, чтобы это был фактически полноценный рабочий день», — сказала народный депутат.
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