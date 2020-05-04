Почти 60% украинцев все еще доверяют Зеленскому

Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому среди опрошенного населения страны составляет 59%, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 года.
Согласно результатам исследования, доверие к президенту Украины выразили 59% респондентов, не доверяют ему 35% опрошенных; Верховной Раде доверяют 28% респондентов, тогда как недоверие ей выразили 66% опрошенных. Также недоверие преобладает и в отношении к правительству Украины (соответственно 32% и 57%), Национальному банку (соответственно 34% и 50%), Национальной полиции (соответственно 36% и 56%), Министерству здравоохранения (соответственно 29% и 63%).
В то же время, оценивая уровень доверия к политикам, среди тех из них, чьи фамилии были представлены в опроснике, только к Зеленскому доверие выражается чаще, чем недоверие (ему доверяют 57% опрошенных, не доверяют — 37%). Что касается других политиков, недоверие им выражается чаще, чем доверие. Так, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 34%, не доверяют — 37%, лидеру партии «Голос» Святославу Вакарчуку — соответственно 20% и 64%, лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрию Бойко — соответственно 19% и 66%, лидеру Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлии Тимошенко — соответственно 18,5% и 74%, лидеру партии «Европейская солидарность», пятому президенту Петру Порошенко — соответственно 18% и 77%.
Так, министру внутренних дел Украины Арсену Авакова доверяют 16% украинцев и 69% не доверяют, премьер-министру Денису Шмыгалю — соответственно 13% и 38%, руководителю Офиса президента Андрею Ермаку — соответственно 9% и 41,5%.
При этом, 29% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 49% — что события развиваются в неправильном направлении. Также 29% опрошенных придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. Доля тех, кто считает, что страна способна преодолеть в более отдаленной перспективе, составляет 50%, что не способна преодолеть — 14,5%.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2056 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.
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