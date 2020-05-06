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В Украине начали выплаты проиндексированных пенсий

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В Украине начали выплаты проиндексированных пенсий

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила о начале выплаты проиндексированных пенсий 8,4 миллиона пенсионеров.
Об этом она сказала на брифинге в среду, сообщает Укринформ.

«Хочу отметить, что с 4 мая начата выплата проиндексированных пенсий для 8,4 млн украинских пенсионеров», — сказала Лазебная.

По ее словам, уже реализована инициатива президента Украины относительно выплаты 1000 гривен тем, чья пенсия меньше 5000 грн, лицам с инвалидностью.

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Кроме того, Лазебная напомнила о доплатах к пенсиям людям старше 80-и лет.

Как сообщалось, в Украине с 1 мая 2020 года проводят индексацию пенсий на 11%.

пенсии, Марина Лазебная
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