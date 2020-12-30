Средняя пенсия за год выросла на 400 гривен

В Украине размер средней пенсии вырос в течение года на 400 гривен и составляет 3,4 тысячи гривен.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

«В результате комплексной программы повышения пенсий средняя составила более 3410 гривен», — говорится в сообщении.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, программа направлена прежде всего на повышение наименьших пенсий.

«В нее, в том числе, вошли по поручению президента выплата единоразового пособия в 1000 гривен, доплаты пенсионерам старше 80 лет», — рассказала Лазебная.

Она отметила, что доплаты и повышения получили более 10 млн человек.

«На начало года у нас 4 млн пенсионеров получали пенсии меньше 2000 гривен, а сейчас таких людей 1,8 миллиона. То есть для 2,2 миллиона человек мы вывели пенсии за эту позорную черту», — отметила министр соцполитики.

Она также рассказала, что Минсоцполитики разработало законопроекты и подало предложения к зарегистрированным законопроектам, которые позволят обеспечить эффективную работу всех трех уровней пенсионной системы, восстановить справедливость с индексацией пенсий и решить проблемы с пенсионным обеспечением лиц, нуждающихся в отдельном внимании, в частности назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелыми, редкими заболеваниями, которым установлена инвалидность, и подобные вопросы.