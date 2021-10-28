Пенсии в следующем году планируют повышать в 12 этапов

В 2022 году запланировано 12 этапов повышения пенсий для разных категорий людей.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью The Page, передает пресс-служба ведомства.

«В 2022 году запланировано 12 этапов повышения пенсий — для разных категорий. В январе будут сделаны перерасчеты для ликвидаторов ЧАЭС с инвалидностью. Продолжится повышение пенсий для 65-летних из-за роста минимальной зарплаты», — рассказала Лазебная.

Кроме того, отметила министр, женщинам, родившимся в 1962 году, в следующем году начнут начислять пенсии по достижении ими нового пенсионного возраста.

«Мы заметили, что их пенсии могли оказаться меньше тех, что начислялись в прошлом году. Потому ввели повышающий коэффициент 9%», — объяснила Лазебная.

Кроме того, в 2022 году запланирована индексация пенсий с 1 марта, а в октябре планируется выход на новую минимальную пенсионную гарантию.

«Человек старше 70 лет, имеющий стаж 35 лет (мужчина) или 30 (женщина), не будет получать меньше 3 000 грн. Я считаю, что это будет первый шаг к тому, чтобы пенсия в Украине начала соответствовать фактическому прожиточному минимуму», — добавила министр.

По ее словам, в ведомстве рассчитывают, что с 1 января 2022 года средний размер пенсий в Украине будет 4 000 грн, что на 30% больше по сравнению с январем 2020 года.

Сейчас на 60% увеличилось количество людей, получающих пенсии в диапазоне 3000–4000 грн, на 40% — от 4000 до 5000 грн.

Нам еще предстоит существенно поднять выплаты для людей с инвалидностью. Пока минимальная пенсия для них 2200 грн«, — рассказала Лазебная.

Также она отметила, что сейчас минимальная пенсия в Украине составляет 1 854 грн, а с декабря текущего года будет 1 934 грн. «Но мы за два года работы нашего правительства ввели адресные программы и существенно повысили пенсионные выплаты. А минимум пока получают до 1 млн человек. Но у нас есть планы изменить это», — подчеркнула министр соцполитики.

В частности, отметила Лазебная, еще в прошлом году в стране ввели доплаты в 500 грн для людей в возрасте от 80 лет, а с октября этого года ее распространили на 75-летних, получающих по 400 грн доплат до пенсии.

«Через год такие доплаты введем для тех, кому 70-75 лет», — анонсировала министр.

Кроме того, она проинформировала, что в декабре этого года будет установлена минимальная пенсия в 2 600 грн для лиц в возрасте от 65 лет, имеющих полный стаж работы (мужчины — 35 лет, женщины — 30). В настоящее время для этой категории она составляет 2 400 грн.

Как сообщалось, Кабинет Министров на внеочередном заседании 11 октября поддержал решение об увеличении минимальной пенсии родным погибших в АТО/ООС с 1 января 2022 года до 7 800 грн.