ФРС США не будет слушать Трампа и не введет отрицательную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, не собирается вводить отрицательную базовую процентную ставку и даже не рассматривает этот вопрос. Об этом заявил в среду председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом мировой экономики им. Питерсона.

Его попросили прокомментировать высказывания президента США Дональда Трампа, который во вторник в очередной раз призвал финрегулятор ввести отрицательную ставку. «Я знаю о существовании поклонников этой политики, но на данный момент мы это не изучаем. Мы это не рассматриваем. Доказательства эффективности отрицательных ставок весьма неоднозначны», — сказал глава ФРС.

Масштабы и темпы вызванного пандемией коронавируса экономического спада в США не имеют прецедентов, заявил Пауэлл. «Масштабы и темпы этого спада не имеют прецедентов в современной истории — значительно хуже, чем любая рецессия со времен Второй мировой войны. Мы наблюдаем резкое снижение экономической активности и занятости, а достигнутые за последнее десятилетие успехи в вопросе создания новых рабочих мест уже сошли на нет», — отметил глава финрегулятора.

По его словам, перспективы развития экономики США весьма неопределенны, существуют риски дальнейшего спада. «Несмотря на то, что экономические меры были целесообразно значительными, а также приняты своевременно, это, возможно, не заключительная глава, учитывая, что дальнейший путь американской экономики является крайне неопределенным и подвержен существенным рискам падения», — сказал Пауэлл.

«Нынешний спад уникален тем, что он связан с вирусом и мерами, принимаемыми для ограничения его последствий», — пояснил председатель ФРС. Он подчеркнул, что жизнь многих американцев «перевернулась в связи с высокой неуверенностью в своем будущем».

«Восстановление может занять некоторое время в связи с наращиванием темпов развития экономики, но с течением времени проблемы ликвидности могут превратиться в проблемы платежеспособности, — добавил Пауэлл. — Дополнительная финансовая поддержка может быть очень затратной, но она будет стоит того, если поможет избежать экономического ущерба в долгосрочной перспективе».

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,37 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 82,3 тыс. человек.