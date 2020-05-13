ФРС США не будет слушать Трампа и не введет отрицательную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, не собирается вводить отрицательную базовую процентную ставку и даже не рассматривает этот вопрос. Об этом заявил в среду председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом мировой экономики им. Питерсона.
Его попросили прокомментировать высказывания президента США Дональда Трампа, который во вторник в очередной раз призвал финрегулятор ввести отрицательную ставку. «Я знаю о существовании поклонников этой политики, но на данный момент мы это не изучаем. Мы это не рассматриваем. Доказательства эффективности отрицательных ставок весьма неоднозначны», — сказал глава ФРС.
Масштабы и темпы вызванного пандемией коронавируса экономического спада в США не имеют прецедентов, заявил Пауэлл. «Масштабы и темпы этого спада не имеют прецедентов в современной истории — значительно хуже, чем любая рецессия со времен Второй мировой войны. Мы наблюдаем резкое снижение экономической активности и занятости, а достигнутые за последнее десятилетие успехи в вопросе создания новых рабочих мест уже сошли на нет», — отметил глава финрегулятора.
По его словам, перспективы развития экономики США весьма неопределенны, существуют риски дальнейшего спада. «Несмотря на то, что экономические меры были целесообразно значительными, а также приняты своевременно, это, возможно, не заключительная глава, учитывая, что дальнейший путь американской экономики является крайне неопределенным и подвержен существенным рискам падения», — сказал Пауэлл.
«Нынешний спад уникален тем, что он связан с вирусом и мерами, принимаемыми для ограничения его последствий», — пояснил председатель ФРС. Он подчеркнул, что жизнь многих американцев «перевернулась в связи с высокой неуверенностью в своем будущем».
«Восстановление может занять некоторое время в связи с наращиванием темпов развития экономики, но с течением времени проблемы ликвидности могут превратиться в проблемы платежеспособности, — добавил Пауэлл. — Дополнительная финансовая поддержка может быть очень затратной, но она будет стоит того, если поможет избежать экономического ущерба в долгосрочной перспективе».
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,37 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 82,3 тыс. человек.
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