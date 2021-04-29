ФРС США оставила ключевую ставку без изменений

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку без изменений — на уровне 0–0,25%, следует из опубликованных материалов ведомства.

«Комитет по операциям на открытом рынке решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0–0,25%», — говорится в сообщении.

Комитет полагает, что поддерживать этот диапазон будет целесообразно до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции — целевых 2%.

По итогам заседания комитета председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что базовая ставка будет сохраняться на этом уровне до тех пор, пока не будут достигнуты цели, поставленные финансовым регулятором. «Состояние экономики находится еще далеко от наших целей, и, вероятно, потребуется некоторое время для достижения существенного дальнейшего прогресса», — сказал он.

В последний раз ключевая ставка менялась в марте прошлого года. Тогда ФРС понизила ее до уровня 0–0,25% с 1–1,25%. Впоследствии регулятор неоднократно оставлял ее без изменений. Сегодняшнее решение стало девятым подряд, когда ФРС сохранила ключевую ставку на уровне 0–0,25%.

В мае прошлого года Пауэлл говорил, что Федеральная резервная система не собирается вводить отрицательную базовую процентную ставку и даже не рассматривает этот вопрос.

Месяц спустя ФРС сообщила о планах держать ставку около нуля до конца 2022 года. Это было связано прежде всего с тем, что, по прогнозу ФРС, безработица будет оставаться на повышенном уровне и в 2021–2022 годах (6,7 и 5,5% соответственно) после 9–10% в 2020-м.