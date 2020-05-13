Второй этап смягчения карантина в Украине планируется на 22 мая

Второй этап снятия ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в Украине начнется 22 мая. Об этом в видеообращении в среду заявил президент Владимир Зеленский.
«Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая», — сообщил глава государства.
Зеленский уточнил, что он коснется проведения спортивных соревнований, работы отелей и проведения внешнего независимого тестирования в выпускных классах школ.
При этом президент призвал украинцев продолжать носить маски и соблюдать другие установленные санитарно-гигиенические нормы. «Наше оружие — терпение, дисциплина и ответственность», — подчеркнул Зеленский. Он добавил, что возобновление авиационного и железнодорожного сообщения в Украине будет возможно, «только тогда, когда страна достигнет конкретных показателей», которые будут демонстрировать положительную динамику по заболеваемости.
Напомним, что 11 мая начался первый этап смягчения ограничительных мер: открылись парки и скверы, салоны красоты и парикмахерские, стоматологии, адвокатские и нотариальные конторы, непродовольственные магазины площадью до 300 квадратных метров, а также ряд других заведений.
По состоянию на утро среды, в Украине зарегистрировано 16 425 случаев коронавируса, 3 716 человек выздоровели, 439 скончались.
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