Зеленский почтил память жертв политических репрессий

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Национальный историко-мемориальный заповедник «Быковнянские могилы» и принял участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий.
Как сообщает в воскресенье пресс-служба главы государства, Зеленский возложил цветы к братской могиле, а также установил лампаду и почтил память жертв тоталитаризма у центрального монумента мемориала «Быковнянские могилы».
Кроме того, Зеленский возложил цветы к памятному знаку польских захоронений.
«Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа. Абсолютно чужая как законам нормального человеческого бытия, так и общественному строю цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы», — заявил президент Украины.
Зеленский отметил, что современные и будущие поколения должны сделать все для неповторения подобных преступлений.
«В независимой демократической Украине жизнь и здоровье граждан всегда будет моим безусловным приоритетом», — отметил глава государства.
В памятных мероприятиях также принял участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
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