Зеленский почтил память жертв политических репрессий

Символом преступлений тоталитарной системы по применению варварских методов расправы стал Быковнянский лес на окраине Киева, который стал место тайного захоронения жертв политических репрессий в 1937-1941 годах, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Тоталитарная система применяла варварские методы расправы, разрушая тысячи судеб и превращая тысячи людей на лагерную пыль. Пресловутым символом этих преступлений является Быковнянский лес на окраине Киева. В течение 1937-1941 годов он был местом тайного захоронения жертв политических репрессий, замученных и расстрелянных НКВД в киевских тюрьмах», — цитирует пресс-служба президента слова Зеленского, сказанные во время церемонии почтения памяти жертв политических репрессий.
Как отмечается, на въезде в Национальный историко-мемориальный заповедник «Быковнянские могилы» поставили корзину цветов от президента к мемориальному знаку.
В пресс-службе отметили, что, по мнению историков, количество похороненных в Быковнянском лесу может составлять до 100 тыс. человек.
«Помня это, современное поколение независимых украинцев и украинское государство всегда должно ставить защиту жизни, здоровья, свободы и достоинства каждого человека как высшую ценность», — подчеркнул глава государства.
«Помним сегодня память каждого погибшего и склоняем головы перед теми, кто пережил ад политических репрессий. Вечная им память», — сказал Зеленский.
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