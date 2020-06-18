Войти
Зеленский потребовал полноправное членство в ЕС для Украины
евроинтеграция
Зеленский потребовал полноправное членство в ЕС для Украины
Трамп планировал «покончить» с биткоином
резонанс
Трамп планировал «покончить» с биткоином

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Львовский облсовет требует у Зеленского «прекратить политические репрессии»

432
Львовский облсовет требует у Зеленского «прекратить политические репрессии»

Львовский областной совет принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову с призывом прекратить политические преследования в Украине.

Там уверяют, что сегодня Украина снова встала перед выбором: двигаться в направлении Европейского Союза и НАТО или превратиться в подконтрольную полуколонию России. И перед таким выбором страну, якобы, ставит своими действиями центральная власть.

«И только от неравнодушных украинцев, их единства и решимости в защите цивилизованного выбора страны зависит наше будущее», — отмечается на сайте облсовета.

«В Украине усиливаются политические преследования. Доказательствами являются десятки резонансных уголовных производств против оппозиционных политиков и общественных активистов. Правоохранительные органы заметно активизировали свои действия в этом направлении. Среди наиболее резонансных можно назвать такие.

Открыто около двадцати уголовных производств против пятого президента Украины Петра Порошенко. Этот процесс ведется с многочисленными процессуальными нарушениями, но ни Государственное бюро расследований, ни Офис генерального прокурора Украины это не беспокоит. Наоборот, они сопровождают свою деятельность, используя откровенную манипуляцию и пропаганду в худших традициях советских времен.

Против одесского активиста Сергея Стерненко открывают дело за умышленное убийство, и это при том, что он был жертвой дерзкого нападения и действовал в пределах необходимой самообороны. Это можно расценивать только как откровенную месть за его активную проукраинскую позицию в Одессе, которую уголовные и российские круги пытаются превратить в свой оплот на юге Украины.

Подозреваемых в деле убийства Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко до сих пор удерживают под стражей, а Яну Дугарь — под домашним арестом. Доказательств в суд правоохранители не передали и до сих пор, хотя еще полгода назад генеральный прокурор Украины назвал их лицами, которые планировали и совершили убийство, а представители Министерства внутренних дел Украины сразу же заявили, что имеют неопровержимые доказательства причастности подозреваемых к преступлению.

Значительный резонанс в обществе вызывают странные обвинения в адрес боевого генерала Дмитрия Марченко, бывшего народного депутата Украины Татьяны Чорновол, ексдиректора Института национальной памяти, а сегодня оппозиционного парламентария Владимира Вятровича. Произошли непонятные обыски ГБР в доме экс-министра Владимира Омеляна.

Эти и другие случаи можно однозначно оценивать как политические преследования.

Никакого доверия не вызывают ни генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, ни первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков, ни их подчиненные. Их деятельность полностью тождественна заявлениям и публичным угрозам Андрея Портнова в адрес участников Революции Достоинства, добровольцев, волонтеров, активистов-патриотов и оппозиционных политических деятелей. Портнов неоднократно публично угрожал тюрьмой и насилием Сергею Стерненко, Петру Порошенко и другим сегодня официально подозреваемым лицам. Портнов и до сих пор сохраняет влияние на многих судей, органы следствия и прокуратуру.

Сегодня нет надежд на то, что материалы упомянутых выше уголовных производств будут объективно рассмотрены в украинских судах, учитывая круговую поруку судей, органов досудебного расследования и прокуратуры.

Читайте также: Зеленский потребовал полноправное членство в ЕС для Украины

Призываем центральную власть прекратить практику политического преследования и не углублять общественно-политическое противостояние в Украине. Это выгодно только России и их «пятой колонне» в Украине. В Украине власть, которая занималась репрессиями оппозиции, покушением на украинские национальные ценности, всегда проигрывала и позорно уходила в историческое небытие. Так будет и в этот раз, если власть будет продолжать политику репрессий и преследований", — отмечается в заявлении депутатов.

Петр Порошенко, Львовская область, политические репрессии
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 18 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Политика НБУ: независимость от государства и крах экономики

Жесткие монетарные условия и жесткая фискальная политика дополнили структурные шоки предложения, связанные с потерей рынков сбыта и тарифными реформами в энергетической сфере. В результате совокупный спрос экономики тормозился, возникла ее стагнация, которая в сочетании с искусственным удешевлением импорта стала причиной достижения целевой инфляции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Поможет ли снижение ставки НБУ экономике?

Учетная ставка НБУ является ориентиром стоимости денег в экономике. И через эту учетную ставку центральный банк может влиять на инфляцию и на экономический рост. Причём важно понять, что здесь инфляция и экономический рост конфликтуют между собой. Хочешь экономический рост? Будь готов к высокой инфляции. Хочешь побороть инфляцию? Будь готов пожертвовать экономическим ростом.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как наладить свою собственную систему продуктивности

Лучшая привычка, которую я когда-либо заводил, - использование системы продуктивности. Идея проста: если организовать все, что нужно сделать (и как вы собираетесь это сделать), можно предотвратить трудности с выполнением задач. Таких систем целая куча. Некоторые - сложные, как Getting Things Done. Другие - очень простые, например, использование списка приоритетных дел. Для некоторых нужно программное обеспечение. Для многих достаточно ручки и бумаги.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016