В Испании впервые за два месяца жертв коронавируса за сутки менее 100 человек

По меньшей мере 87 человек умерли за сутки в Испании из-за нового коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье Минздрав королевства.
Впервые за два месяца данный показатель опустился ниже 100. 16 мая было объявлено о 102 умерших. Антирекорд по смертности зарегистрировали в Испании 1 апреля: тогда за 24 часа умерли 950 пациентов.
Общее количество летальных исходов с начала распространения инфекции в стране достигло 27 650.
За день был выявлен 421 новый заболевший, общее число инфицированных, обнаруженных при помощи ПЦР-тестов, достигло 231 350. Выздоровели 149 576 пациентов, этот показатель за день вырос на 2 719.
С 11 мая половина населения королевства перешла на новую фазу ослабления мер, введенных из-за пандемии. На этом этапе разрешены встречи с близкими, открываются с определенными ограничениями террасы кафе и баров, отели, музеи. Тем не менее пока к такому ослаблению оказались не готовы, в частности, ни Мадрид, ни Барселона.
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