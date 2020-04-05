В Испании еще более 670 человек умерли из-за коронавируса

Число заразившихся коронавирусом нового типа в Испании за сутки выросло на 6 тыс. человек — до 130 759, умерли 674 человека. Об этом сообщили в воскресенье в Минздраве королевства.
По данным ведомства, всего умерших с подтвержденной инфекцией — 12 418 человек, 38 080 пациентов выздоровели. В субботу днем ведомство информировало о 124 736 заболевших и 11 744 жертвах пандемии. Сейчас в королевстве наметилась тенденция снижения числа выявляемых за 24 часа заболевших и погибших. Власти ранее заявляли, что страна достигла пика распространения коронавируса.
Пиренейское королевство занимает второе место в мире после Италии по числу умерших от заболевания. В настоящий момент Испания вышла на вторую позицию после США по количеству инфицированных. Королевство также занимает второе место после Китая по числу вылечившихся.
Первый случай заражения коронавирусом в Испании зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии.
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