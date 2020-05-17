В России второй день подряд число новых заразившихся ниже 10 тысяч

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 9 709 человек, второй день подряд с 1 мая этот рост ниже 10 тыс.

В настоящее время в РФ выявлено 281 752 заразившихся во всех регионах страны, сообщили журналистам в воскресенье в местном оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Число летальных исходов увеличилось до 2 631. За сутки умерли 94 человека против 119 днем ранее.