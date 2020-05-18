Украинцы сдержанно оценивают первый год Зеленского, но продолжают ему доверять

Рейтинг доверия среди политиков Украины возглавляет президент Владимир Зеленский, ему доверяют 57% граждан, и не доверяют — 37%. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», опубликованные в понедельник.

При этом треть опрошенных украинцев оценивают первый год правления президента Владимира Зеленского на «отлично» или «хорошо», почти 40% — «удовлетворительно», около трети — «неудовлетворительно» или «ужасно».

По данным опроса, относительно низкие оценки президенту Зеленскому поставили респонденты восточной части страны и жители городов старшего возраста. В то же время, молодежь, жители юга, центра и запада Украины дали высокие оценки.

Высшие баллы за год президентства Зеленский получил за освобождение пленных и заложников, а также борьбу с коронавирусом. Относительно средние оценки — за реализацию вопросов «объединения страны», международную политику, укрепление обороноспособности, социальную защиту населения, обновление кадров во власти, реформирование образования. Низкие оценки опрошенные поставили за уменьшение влияния олигархов на политику, земельную и медицинскую реформы, борьбу с коррупцией, экономическое развитие и прекращение огня на Донбассе.

Чаще всего плохие оценки в различных сферах давали сторонники сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и экс-президента Петра Порошенко. Низкие оценки за данные позиции поставили также не менее трети сторонников действующего главы государства.

Опрос социологическая группа «Рейтинг» провела 12 — 13 мая 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех, кроме неподконтрольных Киеву, областях страны. Опрос проводился на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 3 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования — не более 1,8%.