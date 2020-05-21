В WhatsApp появятся QR-коды

В бета-версии WhatsApp для iOS появилась функция распознавания QR-кодов, пишет Wabetainfo. Позже она также станет доступна для устройств на Android.

По данным портала, пользователи мессенджера получат личный код, в котором будет зашифрован номер телефона. Получив комбинацию от другого человека, ее нужно будет просканировать при помощи камеры смартфона. Это позволит оперативно добавить собеседника в свой список контактов.

В случае отправки зашифрованной информации не тому человеку, QR-код можно будет удалить и создать новый.