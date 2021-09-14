WhatsApp сможет преобразовывать голосовые сообщения в текст

Мессенджер WhatsApp разрабатывает функцию перевода голосовых сообщений в текстовый формат. Информацию о разработке функции заметили в одном из обновлений WhatsApp для iOS.
После того как сообщение будет переведено в первый раз, его текст сохранится в переписке, так что не придется всякий раз заново его воспроизводить. Для работы нужно будет разрешить WhatsApp доступ к функции распознавания голосов на устройстве. Данные не будут передаваться на серверы Facebook, а сохраняться в базе WhatsApp на смартфоне.
В начале сентября стало известно, что WhatsApp собирается ввести новую функцию, благодаря которой пользователи смогут скрывать время последнего захода в мессенджер от части пользователей. Сейчас информацию о последнем времени захода в профиль могут видеть либо все, либо контакты пользователя, либо никто. WhatsApp собирается ввести графу «все, кроме».
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