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Подозреваемый в убийстве Кожара вышел из СИЗО под залог

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Подозреваемый в убийстве Кожара вышел из СИЗО под залог

Экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, подозреваемый в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, вышел из СИЗО под залог.

Об этом сообщила в Facebook дочь погибшего бизнесмена Екатерина Старицкая.

«Кожара внёс залог и вышел на свободу», — написала Старицкая.

Напомним, что 27 марта Шевченковский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток с возможностью внесения залога в размере 14 млн 82 тыс. грн Леониду Кожаре, который подозревается в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

18 мая суд уменьшил размер залога Кожаре до 2,1 млн грн.

Следствие считает, что бывший министр иностранных дел убил Старицкого, а затем инсценировал его самоубийство.

В то же время адвокаты Кожара заявили, что его жена Марина Козерод призналась в убийстве бизнесмена Старицкого. Об этом якобы говорится в ее заявлении, которое она подала 25 марта.

21 февраля в доме министра иностранных дел Украины в 2012-2014 годах Леонида Кожары в селе Чайки под Киевом произошло убийство бывшего руководителя телеканала «Интер», гендиректора телекомпании «Тонис» и одного из владельцев рекламного холдинга Atlantic group Сергея Старицкого.

Сначала полиция расследовала факт самоубийства, однако впоследствии смерть бизнесмена квалифицировали как умышленное убийство.

По информации прокуратуры Киевской области, 21 февраля подозреваемый, его жена и Старицкий употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку.

Подозреваемый взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего Старицкий скончался на месте.

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Эксминистру 25 марта сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Впоследствии следователи полиции Киевщины сообщили о подозрении в предоставлении заведомо ложных показаний Марине Козерод — жене Кожары.

Леонид Кожара
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