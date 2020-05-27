Мэр Черкасс подал иск против Зеленского за унижение чести и достоинства

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко обратился в суд с иском о защите чести и достоинства против президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщил его адвокат Денис Цыпин в видеообращении, обнародованном в соцсети Facebook.
«Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад президент Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ», — заявил адвокат.
В заявлении отмечается, что подобные фразы в контексте его ответа журналисту о мэре Черкасс были восприняты истцом и обществом как то, что президент назвал лично Бондаренко бандитом.
В качестве компенсации Бондаренко просит взыскать с Зеленского одну гривну за моральный ущерб и «унижение чести, достоинства и деловой репутации».
Как сообщалось, 20 мая Зеленский, говоря о мэре Черкасс, сказал, что «за один стол с такими бандитами не сядет».
«Я не могу говорить о мэре Черкасс. Как говорить, если местный глава имеет 19 уголовных производств? Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его выбрали — это народ, это право народа Украины, пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите», — заявил он.
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