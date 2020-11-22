В Днепре переизбран Филатов, в Черкассах Бондаренко

На выборах городского головы Днепра побеждает действующий мэр Борис Филатов с результатом 78,25% голосов избирателей.

Об этом свидетельствует экзит-пол социологической компании Liberty Report по заказу студии Савика Шустера.

Представитель «ОПЗЖ» Загид Краснов набирает 18,15% голосов.

В Черкассах победу одержал действующий мэр Анатолий Бондеренко, получивший 54,25% голосов. Его оппонент Виктор Евпак набрал 45,75%.

В день выборов было опрошено 4083 жители Черкасс на 42 участках. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Ожидаемая предельная погрешность — 1.45% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта.