Испания почтила минутой молчания память жертв пандемии – стартовали 10 дней траура

Королевская семья Испании, члены правительства, сотрудники различных государственных учреждений и многие жители страны почтили в среду в 12:00 по местному времени (13:00 по Киеву) минутой молчания память жертв пандемии коронавируса.

В королевстве начался 10-дневный национальный траур по жертвам пандемии. Это самый длинный по продолжительности траур в истории испанской демократии. До 6 июня в стране будут приспущены флаги на зданиях всех госучреждений, а также на кораблях ВМФ и представительствах королевства за рубежом.

С начала распространения инфекции в Испании было выявлено более 236 тыс. заболевших, 27 117 пациентов умерли.