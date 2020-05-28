Южная Корея частично возвращает карантин из-за роста числа заболевших

Южная Корея возобновляет действие некоторых карантинных мер из-за роста числа зараженных коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Пак Нын Ху, сообщает DW.
В частности, в стране на две недели закроются музеи, парки и художественные выставки. За последние сутки в Южной Корее выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом.
Это самый большой ежедневный прирост за последние 53 дня. Общее число зараженных в Южной Корее достигло 11 344, 269 человек умерли.
Рост числа инфицированных связан с логистическим центром Coupang в городе Пучхоне, который не следовал основным рекомендациям, включая поддержание дистанции между людьми в его кафетерии.
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