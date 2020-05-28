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Германия отказала Онищенко в предоставлении политического убежища

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Германия отказала Онищенко в предоставлении политического убежища

В начале мая Федеральное ведомство миграции и беженцев ФРГ отказало украинскому экс-депутату Александру Онищенко в предоставлении политического убежища в Германии и призвало его немедленно покинуть территорию страны.

Об этом сообщает 28 мая DW.

«После решения Высшего земельного суда Ольденбурга не выдавать Александра Онищенко Украине 27 мая экс-депутат немедленно был освобожден из следственного изолятора, где провел без нескольких дней полгода. Сейчас обвиняемый на родине в многомиллионных газовых сделках Онищенко находится на своем ранчо в земле Нижняя Саксония», — сообщил DW адвокат Украинский Доминик Клаук.

В то же время, как сообщили DW в пресс-службе суда в Ольденбурге, в начале мая Федеральное ведомство миграции и беженцев отказало украинскому бывшему депутату в предоставлении политического убежища в Германии и призвало его немедленно покинуть территорию страны. Это следует из решения суда, процитированного пресс-службой.

По информации адвоката просителя убежища, его подзащитный обжаловал в суде города Оснабрюк отказ в приюте. Онищенко также подал ходатайство на разрешение остаться в Германии на период судебного разбирательства. «Александр Онищенко хочет остаться в Германии», — отметил адвокат. Если все же Германия откажет экс-депутату Верховной Рады в убежище, у него остается возможность поехать в Россию, гражданином которой он является, подтвердил адвокат.

Кроме того, защитник Онищенко надеется, что его подзащитный сможет путешествовать и по другим странам Европы. Адвокат указывает на то, что немецкий суд отказался выдавать украинца на родину со ссылкой на положения Европейской хартии по правам человека, и его подзащитный может надеяться на то, что это решение примут во внимание суды и правоохранительные органы других стран.

В то же время в Испании, где несколько лет после побега проживал Онищенко, суды ранее отказали ему в убежище и распорядились выдать беглеца Украине.

Напомним, накануне стало известно, что в Германии судьи Высшего земельного суда Ольденбурга отказали в экстрадиции в Украину Онищенко. Как отмечается в объяснении к постановлению судебного органа, «существует значительная вероятность» того, что в случае экстрадиции Онищенко «не будут соблюдены минимальные стандарты международного права относительно условий содержания в тюрьмах», в том числе и Европейской конвенции по правам человека. Поэтому экстрадиция является недопустимой.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что обжалование решения немецкого суда об отказе в экстрадиции Онищенко не предусмотрено, но оно может быть пересмотрено в случае появления новых обстоятельств.
Онищенко бежал из Украины летом 2016 года. Его обвиняют в том, что он создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн в реализации природного газа.

Александр Онищенко, ФРГ
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