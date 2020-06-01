Нардепы хотят заслушать в Раде Авакова

Фракция «Слуга народа» предлагает заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова на часе вопросов к правительству в пятницу с докладом о резонансных криминальных событиях последней недели.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко на заседании согласительного совета 1 июня.

«Организационный вопрос дня правительства... Учитывая ту ситуацию, которая сложилась за предыдущие две недели, наша фракция предлагает пригласить на день правительства министра внутренних дел Арсена Авакова для доклада по тем важным ситуациям, которые произошли. В пятницу в Броварах, и история с Кагарлыком, с нравственным поведением правоохранителей и доложить о состоянии расследования обстоятельств гибели нашего коллеги господина Давиденко. Есть много вопросов, и я думаю, профессионально, как всегда, наш министр внутренних дел даст нам ответ».