Рада сегодня начнет заседание с отставки Авакова

Верховная Рада в четверг начнет пленарное заседание с рассмотрения вопроса об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, информирует сайт парламента.
Как сообщалось, Аваков во вторник подал заявление об увольнении с должности.
Аваков возглавлял министерство внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. Впервые он был назначен на должность в составе правительства, возглавляемого Арсением Яценюком (2014-2016). В дальнейшем Аваков входил в состав правительств Владимира Гройсмана (2016-2019), Алексея Гончарука (2019-2020) и Дениса Шмыгаля (2020-2021).
Президент Украины Владимир Зеленский предложил на должность нового руководителя министерства внутренних дел Украины кандидатуру главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.
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